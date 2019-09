Uma traineira russa com um tanque cheio de amoníaco e cerca de 200.000 litros de combustível a bordo está em chamas num porto do norte da Noruega há cerca de 24 horas.



As autoridades evacuaram as áreas vizinhas por risco de explosão.



Suspeita-se que negligência durante o trabalho de soldagem tenha originado o incêndio, segundo o cônsul da Rússia na cidade fronteiriça de Kirkenes, Igor Lapitsky, ao site de notícias da RBC.

Em atualização