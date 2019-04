"Nazismo foi um movimento de esquerda”, diz Jair Bolsonaro em visita polémica a Israel

Presidente brasileiro diz não ter dúvidas e tem dificuldade em lembrar-se do partido liderado por Adolf Hitler.

20:54

A visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro a Israel foi, como não podia deixar ser, muito polémica.



Bolsonaro fez esta terça-feira eco às declarações do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao afirmar que "não há dúvida" que o nazismo foi um "movimento de esquerda", numa entrevista com jornalistas em Israel.



O presidente teceu ainda elogios

ao Estado judaico, ao qual reiterou amar "como namorados que se tornam noivos, no bom sentido".

O brasileiro foi mais longe e tratou o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, como um "irmão" e prometeu um alinhamento total do Brasil com a política dele. Um factor encarado pelos árabes e muçulmanos como ofensivo.