Negociação difícil entre União Europeia e Reino Unido acaba em acordo de última hora para salvar pós-Brexit

O tão aguardado acordo comercial pós-Brexit está finalmente à beira de ser assinado. Com o relógio a contar para o final do período de transição, que tem lugar no dia 31, Reino Unido e UE deram esta quarta-feira os últimos retoques nas divergências sobre quotas pesqueiras e regras de concorrência comercial, a fim de hoje darem início à ratificação.









O anúncio oficial do acordo fez-se desejar e não chegou até ao fecho desta edição. Mas, segundo fontes próximas do processo, está agendada para hoje uma reunião de diplomatas da UE para delinear um processo de ratificação, que deverá “demorar ainda alguns dias”.

Os sinais positivos de acordo iminente eram esta quarta-feira reforçados por comentários de fontes do governo francês, dando conta de “concessões significativas” do executivo de Boris Johnson. Em causa estaria uma cedência britânica em relação às quotas pesqueiras europeias em águas britânicas. Londres queria, de início, uma redução de 80% no acesso europeu, mas terá descido para 60%, acabando por propor um corte de 35%, em resposta à proposta de 25% avançada por Michel Barnier, principal negociador da UE.





Várias fontes garantiam esta quarta-feira que o acordo “estava por horas”. Foi igualmente avançado que estão preparadas medidas para que no início de 2021, mesmo sem um acordo, entrem em vigor medidas para evitar um fecho de fronteiras como o agora precipitado pelo anúncio da nova variante de Covid-19 no Reino Unido, mas que já pairava no ar ante a demora de um entendimento pós-Brexit.





Contudo, tanto Londres como Bruxelas apelavam à cautela. Do lado da UE falava-se “das etapas finais” do acordo mas alertava-se: “Não está ainda excluído um não acordo” no dia de Ano Novo. Em Londres, a nota era igualmente de cautela, embora um novo impasse fosse considerado como “muito improvável”.



Pormenores



Fim do período de transição



O período oficial de transição do Brexit termina no próximo dia 31, mas tudo indica que haverá mecanismos provisórios ativados no início de 2021, para evitar um colapso das trocas comerciais entre UE e Reino Unido até à implementação do acordo para o pós-Brexit.





Aprovação à pressa



O acordo já não será votado no Parlamento Europeu por falta de tempo e será discutido e aprovado em Bruxelas pelos enviados dos 27 membros da UE em apenas dois dias, para dar tempo à assinatura e publicação oficial do acordo até ao dia 31.