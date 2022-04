Negociações de paz em risco após bombardeamento ucraniano a depósito de combustível russo

O 37.º dia de guerra começou com um ataque ucraniano a um depósito de combustível situado numa cidade russa de Belogorod, o que poderá colocar em causa as negociações de paz, que foram esta sexta-feira retomadas de forma online.



"Claro que não se pode considerar isto como algo que vai criar as condições apropriadas para a continuidade das negociações", afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.





Enquanto o futuro das negociações de paz passou a ser incerto, os bombardeamentos continuaram fortes durante as primeiras horas do dia, principalmente em Chernihiv e na capital Kiev. Existia a esperança de que milhares de pessoas pudessem deixar Mariupol, uma das cidades mais atacadas pelas tropas russas desde o início do conflito, ainda esta sexta-feira. A Cruz Vermelha Internacional, que disse "estar a caminho" da região, teve de atrasar a chegada na cidade por questões de segurança.A Rússia tinha prometido abrir uma rota de evacuação entre a cidade de Mariupol e Zaporizhzhia, mas a Ucrânia reclama que a caravana de autocarros da Cruz Vermelha teve de parar, acusando os russos de roubarem parte do material de ajuda humanitáira.

A central de Chernobyl voltou a estar sob controlo ucraniano. Além disso, as tropas de Zelensky reconquistaram as aldeias de Sloboda e Lukashivka, a sul de Chernihiv.

Antes, o presidente ucraniano anunciou a demissão de dois generais por violação do juramento militar de lealdade. Num vídeo que publica ao fim de cada dia de guerra, Zelensky disse não ter "tempo para lidar com todos os traidores".