Negociações pós-'Brexit' vão ser retomadas em Londres

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, anunciou que as negociações pós-'Brexit' serão retomadas presencialmente esta sexta-feira em Londres, após a sua suspensão a 19 de novembro devido a um caso de covid-19 na equipa comunitária.

"Em sintonia com as regras belgas, eu e a minha equipa já não estamos em quarentena. As negociações físicas podem continuar", escreveu Michel Barnier através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Antes de se deslocar a Londres, o negociador irá informar os Estados-membros e o Parlamento Europeu (PE) acerca do estado das negociações, realçando, no entanto, no 'tweet' que as "mesmas divergências significativas persistem".