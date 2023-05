Negociações sobre acordo de cereais do Mar Negro vão prosseguir

As Nações Unidas (ONU) anunciaram esta quinta-feira que as partes envolvidas nos acordos dos cereais do Mar Negro concordaram prosseguir as negociações em torno de uma extensão da iniciativa.

Numa reunião em Istambul em formato quadripartido - Ucrânia, Rússia, Turquia e Nações Unidas -, foram discutidas as recentes propostas das Nações Unidas nesse âmbito, nomeadamente a reativação do gasoduto de amónia Togliatti-Odessa, a extensão mais longa do acordo, melhorias no Centro de Coordenação Conjunta para operações e exportações estáveis, além de outras questões levantadas pelas partes - que não foram reveladas.

"As partes apresentaram os seus pontos de vista e concordaram em trabalhar com estes elementos daqui para frente", indicou a ONU em comunicado.