'Nem mais um cêntimo para os países da Europa do sul': A capa de revista holandesa que está a causar polémica

"Nada contra os holandeses. Tudo contra racistas. Outro cartoon possível seria a imagem da direita", escreveu no Facebook.





"Nem mais um cêntimo para os países da Europa do Sul". A frase faz capa da revista holandesa 'Elsevier Weekblad' desta quinta-feira e está acompanhada por um cartoon que difere os países do Sul e do Norte da Europa.Na imagem de capa, os países do Norte são caricaturados como trabalhadores e os do Sul aparecem em lazer.O deputado do Bloco de Esquerda, José Gusmão, acusou a publicação conservadora holandesa: