"Nem somos apoiantes do Trump a 100%". Dois primos condenados a 45 dias de prisão por invadirem o Capitólio

Hemenway disse em tribunal que ele e o primo nem eram totalmente apoiantes de Donald Trump. "A parte mais triste é que nem somos apoiantes do Trump a 100%", referiu. "Era suposto ir até lá apenas por algumas horas e depois levar o meu primo ao aeroporto. Mas acabámos por entrar no Capitólio e por isso estamos aqui hoje".

Edward Hemenway, do estado de Virginia, e Robert Bauer, de Kentucky pediram liberdade condicional. No entanto, a juíza distrital Tanya Chutkan afirmou que a sentença era a "única forma de evitar futura violência", cita a CNN."Estão a ser punidos pela decisão de tornar o protesto uma ocupação violenta ao Capitólio, numa altura em que se procurava fazer uma transição pacífica de poder", disse Chutkan. "Celebraram claramente o que estavam a fazer" e pareciam "exultantes" nas fotos que publicaram nas redes sociais a partir do Capitólio, acrescentou.Até agora 17 pessoas foram sentenciadas, mas mais de 630 enfrentam acusações.