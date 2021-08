Nenhuma farmacêutica pediu autorização para dose de reforço da vacina

Nenhuma farmacêutica solicitou à Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorização para uma dose de reforço das vacinas contra a covid-19, afirmou esta segunda-feira o regulador europeu, que ainda não decidiu "se e quando" será necessária esta dose suplementar.

"Nesta fase, ainda não foi determinado se e quando será necessária uma dose de reforço para as vacinas covid-19", adiantou a EMA à Lusa, ao avançar que está a analisar "dados emergentes" que permitam fazer recomendações aos países da União Europeia (UE) sobre os respetivos planos de vacinação.

"Além disso, são esperados nas próximas semanas mais dados das empresas que comercializam as vacinas e a EMA estará a rever as informações do produto com base nisso. No entanto, nenhuma empresa apresentou ainda um pedido à EMA para autorizar uma dose de reforço", assegurou a mesma fonte.