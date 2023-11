Nepal reconhece primeiro casamento LGBT+

O Nepal reconheceu o primeiro casamento LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero) do país, anunciou esta quinta-feira o advogado do casal, saudando uma vitória "para todos".

Maya Gurung, uma mulher transgénero de 41 anos, e Surendra Pandey, um homem de 27 anos, que se casaram em 2017 numa cerimónia hindu, obtiveram a certidão de casamento na quarta-feira, numa localidade na região central de Lamjung.

O presidente do município rural de Dordi, Yubraj Adhikari, disse que a certidão tinha sido emitida de acordo com as instruções do departamento de identificação nacional e do Registo Civil, na sequência de uma decisão favorável do Supremo Tribunal.