Neste café é absolutamente proibido falar sobre a Covid-19

Um pequeno café-bar em Roma, Itália, está a dar que falar após a proprietária ter imposto uma regra insólita no estabelecimento: é proibido qualquer conversa sobre a pandemia de Covid-19 no Feeling Bar. A ‘lei’ está escrita e colocada por cima do balcão, visível assim que se entra no espaço.

Ao La Vanguardia, Cristina Mattioli explica que se cansou de ouvir, durante todo o dia, o mesmo assunto. "Percebi que os meus clientes só falavam do novo coronavírus, por isso bani o tema", afirma.

A italiana, de 37 anos, foi mais longe e escreveu nas regras que também é tabu "fazer teorias sobre o que vai acontecer, falar sobre as medidas do governo ou sobre os dados diários do vírus". O objetivo é simples, segundo Cristina: "por limite aos efeitos psicológicos da pandemia nos clientes". O espaço já se tornou ponto de descontração do stress da pandemia em Roma.

No café, pode encontrar sugestões de outros temas de conversa: "Temas da atualidade, mexericos sobre celebridades, o vencedor da edição corrente do Big Brother, História ou conhecimento geral".

"Procurava algum positivismo, perante este momento difícil e os clientes gostam. Simplesmente propusemos esta fórmula para tentarmos encontrar alguma calma e serenidade", diz a dona do café, defendendo que não se trata, de todo, de uma questão de negacionismo. Cristina explica também que não há qualquer sanção para quem desrespeita as regras, até porque quem procura o Feeling Bar já sabe ao que vai.