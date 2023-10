Netanyahu e líder da oposição acordam formar governo de emergência em Israel

O primeiro-ministro israelita e o líder do partido da oposição acordaram formar um governo de emergência e um gabinete de guerra, avançou a agência Reuters esta quarta-feira. A informação consta de uma declaração oficial conjunta.Durante os combates com o Hamas em Gaza , o governo de emergência não promoverá nenhuma política que não esteja relacionada com o conflito.O gabinete de guerra será composto pelo primeiro-ministo, Benjamin Netanyahu, pelo líder do Partido da Unidade Nacional, Benny Gantz, e pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant. Dois outros altos funcionários servirão como membros "observadores".Esta quarta-feira, o número de mortos no conflito entre o grupo islâmico Hamas e Israel utrapassou os dois mil.