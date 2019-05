Os deputados do Parlamento de Israel aprovaram esta quarta-feira a própria convocação de novas eleições legislativas, cerca de dois meses depois de os israelitas terem ido a votos.Esta situação acontece depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter perdido o apoio do partido nacionalista Yisrael Beitenu e de, consequentemente, não ter conseguido formar uma coligação governamental no prazo definido.Assim, Israel vai novamente a votos no próximo mês de setembro.Em atualização