Netanyahu levado de urgência para o hospital

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi esta terça-feira transportado para o hospital Hadasah Ein Karem, em Jerusalém, com febre alta e tosse, anunciou o seu gabinete, referindo que tal se deve a um problema de saúde anterior.



O seu médico pessoal, Tzvi Berkowitz, referiu que o chefe de Governo, de 68 anos, "não cumpriu o perdido de descanso necessário para recuperar de uma doença que o afetou há duas semanas", explicando que lhe deu a indicação para realizar exames no hospital.



Benjamin Netanyahu chegou ao hospital no seu carro oficial e não numa ambulância e passará por exames, após os quais se decidirá se vai retornar à sua residência ou se pernoitará no hospital.



Há duas semanas, o chefe do Governo queixou-se de desconforto e, depois de passar por exames médicos, o médico Tzvi Berkowitz diagnosticou-lhe uma inflamação na garganta e febre e prescreveu medicação e repouso.