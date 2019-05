Netflix 'levanta o véu' para a nova temporada de La Casa de Papel

A Netflix partilhou esta quinta-feira um vídeo onde 'levantou o véu' sobre a história da terceira temporada da série "La Casa de Papel".No trailer surge Sergio Marquina, mais conhecido como 'El Profesor'. "Todos os que vêem esta máscara como um símbolo de resistência, também vão perceber porque razão regressámos."Com o objetivo de encontrar e libertar um dos membros do grupo detido pela polícia, o grupo volta a juntar-se e vê-se obrigado a reagir, desta vez "em grande".Em abril, a plataforma internacional de séries e filmes publicou o primeiro trailer da nova temporada com data de estreia para o dia 19 de julho. As imagens mostravam uma ilha paradisíaca com as personagens okyo, Rio, Nairobi, Denver, Mónica, El Profesor e a ex-detetive Raquel Murillo.