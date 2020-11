"Névoa cognitiva": Um em cada 20 sobreviventes de Covid-19 sofre sequela mental

Nicholson-McKellar,

Uma em cada 20 pessoas sobreviventes de Covid-19 sofre de "névoa cogntiva", avança esta quinta-feira o jornal espanhol El Mundo.A notícia não é, no entanto, nova. Já em outubro o jornal britânico The Guardian, dava conta do mesmo. Esta névoa cognitiva é uma das consequências a longo prazo da Covid-19 e foi definida recentemente pela bióloga Barbara Gallavotti."Muitos pacientes, uma vez recuperados, queixam-se de uma espécie de névoa mental e fadiga, são as chamadas 'sequelas'", afirma a especialista.Esta névoa é completamente "incapacitante", chegou a descreverum dos sobreviventes da Covid-19 ao The Guardian. "Não consigo pensar com clareza o suficiente para [fazer] qualquer coisa", afirmava.O termo ainda não foi definido pelos médicos, esta é a descrição que as vítimas da doença dão habitualmente, mas é uma das consequências a longo prazo que está a ser estudada.