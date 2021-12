New Balance fecha lojas em Portugal e esperam-se descontos superiores a 50%

A companhia inglesa New Balance vai rescindir o contrato com a empresa responsável pela venda física dos produtos na península ibérica, a 31 de dezembro deste ano, isto vai levar ao encerramento de um total de 22 lojas em Portugal e Espanha.



A decisão surge porque a marca pretende abrir os seus próprios espaços físicos por todo o mundo. "Não há planos para mudar a nossa estratégia e planeamos abrir um grande número de lojas em todo o mundo nos próximos anos, incluindo Espanha e Portugal", disse a empresa ao jornal espanhol El País.

A estratégia da empresa vai passar por fortalecer a comunicação entre as lojas físicas e online com uma comunicação interna.

As lojas geridas pela Experience, empresa com a qual a New Balance vai cessar o contrato, vão oferecer liquidação em todos os produtos com descontos entre 40% e 50%, podendo chegar aos 70%, revela o El País. Esta é uma situação que está esperada para Espanha, no entanto, em Portugal os saldos estão proibidos até 9 de janeiro, devido às restrições da Covid-19, pelo que ainda não se sabe quando vai entrar em vigor a liquidação.