O brasileiro Neymar não será acusado de violação, anunciou na segunda-feira a Polícia Civil de São Paulo, depois de concluir o processo de inquérito às acusaões contra o futebolista do Paris Saint-Germain.De acordo com fontes policiais, citadas pela Efe, a comissária Juliana Lopes Bussacos, responsável pela investigação, concluiu, no seu relatório, não existirem elementos de prova suficientes para acusar formalmente Neymar dos crimes de violação e agressão.A responsável policial detetou durante o inquérito numerosas contradições de Najila de Souza, que acusava Neymar de a ter violado num hotel em Paris, além de não ter recebido, conforme tinha solicitado, os vídeos da alegada violação e o relatório da médica da modelo.Na acusação, Najila de Souza tinha dito que tinha viajado para Paris em maio, para estar com o avançado, que a teria violado num hotel da capital francesa.