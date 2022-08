Nicolás Maduro acusa Inglaterra de roubar descaradamente ouro da Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou esta quinta-feira Londres de "roubar" de maneira "descarada e indigna" o ouro venezuelano depositado no Banco de Inglaterra.

A denúncia tem lugar uma semana depois de o Tribunal Comercial de Londres ter decidido a favor do líder da oposição, Juan Guaidó, no caso do controlo do ouro venezuelano depositado no Banco de Inglaterra.

"Vejam vocês o ouro que nos estão a roubar em Londres de uma forma descarada e indigna para toda a comunidade venezuelana, para todo o povo da Venezuela", disse num evento transmitido pela televisão estatal local.