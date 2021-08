Nicolás Maduro quer diálogo direto com o Governo dos EUA

O Presidente da Venezuela afirmou que o diálogo com a "oposição extremista começou com bom pé" e insistiu que vai propor o estabelecimento um diálogo direto com o Governo dos Estados Unidos.

"Vamos propor, nas reuniões no México, o início de um diálogo direto com o Governo dos EUA para abordar todos os assuntos bilaterais", disse Nicolás Maduro, na segunda-feira, durante uma conferência de imprensa no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

O Presidente da Venezuela sublinhou que os EUA "têm de ceder no ódio e no desprezo pela Venezuela" para que seja possível "abrir níveis e canais de contactos, diálogo e negociação".