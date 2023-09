Níger interdita espaço aéreo à aviação francesa

A junta militar do Níger interditou a entrada no espaço aéreo de aviões franceses ou fretados por França, segundo informação na página oficial da Agência para a Segurança da Navegação Aérea em África e Madagáscar (Asecna).

A informação, partilhada no sábado à noite às tripulações no 'site' da Asecna, indica que o espaço aéreo do Níger "está aberto a todos os voos comerciais nacionais e internacionais, à exceção de aviões franceses ou fretados por França, incluindo os da Air France".

Em declarações à agência France-Presse, fonte da Air France referiu apenas que "não sobrevoa o espaço aéreo do Níger".

A mensagem na Asecna esclarece ainda que o espaço aéreo do Níger continua interdito a "todos os voos militares operacionais e voos especiais", salvo os que têm autorização especial.

A junta militar do Níger anunciou, a 4 de setembro, a reabertura do espaço aéreo aos voos civis e comerciais, encerrado em agosto devido a uma alegada "ameaça de invasão" na sequência do golpe de Estado perpetrado no final de julho, que destituiu o Presidente e suspendeu a Constituição.

Desde então, as relações diplomáticas entre o Níger e França esfriaram, nomeadamente com a ordem dada pela junta militar para que o embaixador francês, Sylvain Itté, abandonasse o território, chegando mesmo a retirar-lhe a imunidade e a ameaçar expulsá-lo pela força, o que foi rejeitado pela França.