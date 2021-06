Nigéria desanimada com suspensão do Twitter e ordem para 'media' apagar contas

A suspensão do Twitter e a ordem governamental aos meios de comunicação social para apagarem as contas, num gesto "patriótico", desanimou a Nigéria, país jovem e altamente ligado com a rede social, como importante instrumento de protesto social.

Mais de 120 milhões de nigerianos têm agora acesso à Internet, e quase 20% (40 milhões de pessoas) dizem ter uma conta na plataforma social Twitter, de acordo com a empresa de pesquisa estatística Noi Polls, sediada em Lagos.

Este número extremamente elevado -- comparado com a França, por exemplo, que tem 8 milhões de subscritores - pode ser explicado pela "grande e jovem população [da Nigéria], mas também pelo peso da sua diáspora, especialmente nos Estados Unidos, ou pela fama mundial das estrelas de cinema nigerianas ou da música Afropop", disse Manon Fouriscot, cofundador de Afriques Connectées.

Mas os estudos revelam também que o Twitter, ao contrário de outras redes sociais, é utilizado de forma esmagadora na Nigéria para "dar voz aos sem voz", ou "desafiar o Governo sobre o que está errado", de acordo com as sondagens Noi.

"Twitter é, na Nigéria e cada vez mais no continente, uma forma de as sociedades civis se expressarem, se mobilizarem, alertarem a opinião pública internacional", disse Manon Fouriscot, um perito na utilização de redes sociais em África.

Em outubro passado, o movimento #EndSARS contra a violência da unidade policial da SRA, que se transformou num movimento juvenil contra o Governo no poder, explodiu pela primeira vez no Twitter, antes de tomar as ruas.

Transportado por ícones Afropop, com milhões de seguidores, e depois transmitido por personalidades influentes internacionais, #EndSARS foi durante dois dias a 'hashtag' mais partilhada do mundo. Os protestos que se seguiram foram os maiores da história moderna da Nigéria, suscitando receios de desestabilização do poder antes de serem sangrentamente reprimidos.

"Nos últimos anos, o Governo nigeriano reforçou o controlo dos meios de comunicação online", observou Kian Vesteinsson, um investigador da Freedom House, organização de vigilância dos direitos humanos.

"Os jornalistas e grupos de 'media' nigerianos afirmam ter sido alvo de vigilância digital e vítimas de ciberataques ligados às forças de segurança", disse.

Ao suspender completamente o Twitter por um período indefinido, as autoridades, que afirmam que a plataforma queria desestabilizar o país ao permitir que os combatentes da independência de Biafran se expressassem e ao eliminar os 'tweets' do Presidente Buhari, deram um novo passo.

Na terça-feira, receberam os "parabéns" do antigo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ele próprio banido do Twitter e do Facebook.

"Mais países devem proibir o Twitter e o Facebook por não permitirem um discurso livre e aberto", disse através de uma declaração no seu 'website'.

No dia anterior, o regulador nacional de radiodifusão da Nigéria (NBC) também tinha pedido a todas as estações de rádio e televisão do país que apagassem as suas contas no Twitter, e avisou que qualquer utilização da rede social seria considerada "antipatriótica".

A utilização de uma VPN (rede virtual privada), que permite o acesso ao Twitter, contornando o bloqueio, será também considerada uma infração, advertiu o ministro da Informação, embora nenhuma lei para esse efeito tenha sido aprovada no parlamento.

As organizações de direitos humanos dizem que a disposição viola os princípios da liberdade fundamental estabelecidos pela constituição de 1999 no fim do domínio militar.

"Amordaçar o Twitter é sobretudo uma forma de amordaçar os 'media'", disse à agência France-Presse o diretor 'web' de uma grande estação de televisão, considerando a necessidade "de reagir" pois, caso contrário, as autoridades "podem ir ainda mais longe".

Um grupo de comunicação, DAAR Communications, anunciou que apresentou uma queixa por prejudicar os seus interesses económicos. Alguns meios de comunicação social, como a TV Arise, continuaram a utilizar o Twitter para partilhar as notícias do dia, a partir dos seus escritórios em Inglaterra ou nos Estados Unidos, para contornar a diretiva.

"A Nigéria voltou à ditadura", escreveu sem rodeios Kola Tubosun, um escritor nigeriano, num editorial da revista internacional Foreign Policy. "Parece 1984, governado por um regime militar", escreveu em referência ao ano em que Muhammadu Buhari, então general, tomou o país pela primeira vez após um golpe de Estado.

Mas a juventude já está a reorganizar-se em redes sociais sob o lema #KeepItOn ("continuar") e a tentar organizar um movimento popular em 12 de junho.

Na segunda-feira à noite, na plataforma ClubHouse, um novo 'site' de redes sociais da moda, milhares de utilizadores reuniram-se para responder a perguntas como "Como parar a ditadura?" ou "Há 23 anos atrás morreu Sani Abacha, o antigo líder da ditadura militar dos anos 1990. O que aprendemos desde então?". E estavam a debater, sem VPN.