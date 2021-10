Nike encerrará vendas em lojas de Israel em maio de 2022

A multinacional Nike anunciou que vai encerrar as vendas em lojas de Israel a partir de 31 de maio de 2022.



O The Jerusalem Post avança que a gigante de roupas e calçado desportivo enviou um carta às lojas do país dizendo que após ser realizada uma "análise abrangente e considerando as mudanças do mercados" foi determinado encerrar o relacionamento com Israel por "já não corresponder à política e aos objetivos da empresa".





A decisão está em concordância com os planos de mercado da Nike, que quer reduzir o número de lojas com as quais trabalha, preferindo que os clientes comprem a roupa e o calçado no site e nas lojas próprias.A Nike acredita assim que pode obter lucros muito maiores e controlar os seus produtos exclusivos se gerir todo o processo de vendas. Recorde-se que, em 2019, a empresa também deixou de colaborar com a Amazon.A decisão afetará centenas de lojas de produtos desportivos em Israel.