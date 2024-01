A candidata às primárias republicanas Nikki Haley recusou participar em mais debates a não ser que Donald Trump também participe. Até ao momento, o ex-Presidente dos EUA não compareceu em nenhum. “Tivemos cinco grandes debates nesta campanha. Infelizmente, Donald Trump evitou todos eles. Ele não tem mais onde se esconder. O próximo debate que farei será com Donald Trump ou com Joe Biden. Estou ansiosa por isso”, disse Haley.Devido à recusa da candidata, o debate previsto para esta quinta-feira em New Hampshire foi cancelado.