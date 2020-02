No Dia dos Namorados: as declarações de amor de Barack Obama e Michelle que não deixam ninguém indiferente

Happy Valentine’s Day, my loves. You make even the coldest days feel warm. pic.twitter.com/COOIOCgVdh — Michelle Obama (@MichelleObama) February 14, 2020

Happy Valentine’s Day to my forever dance partner, @MichelleObama. pic.twitter.com/lHvTGUwEHr — Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2020

São dos casais mais poderosos e queridos em todo mundo e mesmo após mais de 26 anos de casamento continuam a celebrar o amor.Esta sexta-feira, Dia dos Namorados, não foi excepção e ambos fizeram declarações de amor públicas.A eterna primeira-dama foi a primeira a celebrar a família que o casal construiu: "Feliz Dia dos Namorados, meus amores. Fazem com que os dias mais frios se tornem quentes".Barack seguiu-lhe as pisadas com uma mensagem igualmente enternecedora. "Feliz Dia dos Namodos para a minha eterna companheira de dança", escreveu uma hora depois da publicação da mulher.