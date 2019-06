Noa decidiu deixar de comer e de beber

Noa Pothoven escolheu morrer. Após anos de luta contra a depressão e o stress pós-traumático causados pelos abusos sexuais que sofreu, a adolescente holandesa de 17 anos baixou os braços. Não se submeteu a eutanásia, como a imprensa internacional chegou a noticiar. Simplesmente, "deixou de comer e de beber", revelaram ontem os pais ."Estamos profundamente tristes com a morte da nossa filha. A Noa escolheu deixar de comer e de beber. Gostaríamos de enfatizar que foi essa a causa da sua morte. Morreu na nossa presença no passado domingo", pode ler-se no comunicado que a família publicou num jornal holandês para acabar com as especulações sobre a morte da jovem.Noa tinha, efetivamente, pedido para ser submetida a eutanásia, mas os médicos rejeitaram. "Disseram-me que sou demasiado nova para morrer. Que tenho de acabar os tratamentos e esperar que o meu cérebro se desenvolva. Isso implica esperar até aos 21 anos. Fiquei despedaçada, não posso esperar tanto", escreveu no Instagram na semana passada.Além de permitir a eutanásia e o suicídio assistido a menores em determinados casos, a lei holandesa permite também que qualquer pessoa maior de 16 anos possa recusar os cuidados médicos. Foi esse o caminho encontrado por Noa para escapar ao sofrimento.