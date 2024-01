Nobel da Paz condenado a seis meses de prisão

Muhammad Yunus e três colegas foram ontem condenados a seis meses de prisão, depois de serem considerados culpados de violarem as leis laborais no Bangladesh. Para já, os quatro arguidos vão ficar em liberdade, sob caução, enquanto aguardam pela decisão do recurso.









Muhammad Yunus, de 83 anos, e os seus colegas da Grameen Telecom são acusados de não terem criado um fundo de previdência na empresa fundada por Muhammad Yunus, violando assim a legislação laboral. Os seus apoiantes têm outra leitura, considerando que se trata de perseguição política.

O professor e economista rejeita todas as acusações. Yunus é, ainda, alvo de mais uma centena de outras acusações relacionadas com suspeitas de corrupção e alegadas violações da legislação laboral. Conhecido por ter tirado milhões de pessoas da pobreza através do seu banco de microcrédito, uma iniciativa pioneira. Yunus desentendeu-se com a primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, que o acusa de “sugar o sangue” dos pobres. É visto como um rival de Hasina, que está há 15 anos no poder.









Leia também Nobel da Paz Muhammad Yunus considerado culpado em caso de legislação laboral No próximo domingo realizam-se eleições legislativas no país e é praticamente garantido que Sheikh Hasina ganhará. A oposição boicotou o ato eleitoral, excluindo da corrida a única alternativa à primeira-ministra.

NOBEL DA PAZ







BANCO GRAMEEN







microcrédito





Yunus é o criador do conceito microcrédito cujo objetivo é ajudar as populações pobres, que não têm acesso a outro tipo de crédito.





Muhammad Yunus, de 83 anos, foi distinguido em 2006 pela Academia Sueca com o Prémio Nobel da Paz.Muhammad Yunus criou o Banco Grameen, que empresta dinheiro sem garantias nem papéis, sobretudo a mulheres.