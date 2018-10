Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nobel da Paz distingue defesa das mulheres

Yazidi Nadia Murad e o médico congolês Denis Mukwege foram distinguidos pela luta contra a utilização da violência sexual como arma de guerra.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:53

O médico congolês Denis Mukwege e a ativista yazidi iraquiana Nadia Murad foram galardoados ontem com o Nobel da Paz de 2018 pelos seus esforços para combater a utilização da violência sexual como arma de guerra.



Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a escolha dos premiados é parte do reconhecimento crescente da violência sofrida pelas mulheres.



"Cada um, à sua maneira, ajudou a dar maior visibilidade à violência sexual em tempo de guerra, para que os perpetradores sejam responsabilizados", afirmou o Comité Nobel.



Nadia, de 25 anos, torna-se a mais jovem laureada depois da paquistanesa Malala Yousafzai, premiada aos 17 anos. A Nobel da Paz deste ano tornou-se ativista em 2015 após três meses de sofrimento às mãos do Daesh. Foi raptada e transformada em escrava sexual pelos radicais islâmicos em 2014, depois de um assalto a Kojo, no norte do Iraque, durante o qual a mãe e seis irmãos foram assassinados. Até escapar ao cativeiro foi usada como escrava sexual e violada repetidamente.



Ao saber do prémio, Nadia chorou e só horas depois reagiu para dedicar o Nobel à mãe e "a todos os yazidis e iraquianos, aos curdos e a todas as minorias e sobreviventes da violência sexual em todo o Mundo".



Quanto a Mukwege, tem resistido a ameaças para ajudar vítimas de violência sexual na R. D. Congo. Criou em 1999 o Hospital Panzi, em Bukavu, onde já operou dezenas de mulheres violadas por milícias: "Quero dizer às sobreviventes de todo o Mundo que, por meio deste prémio, o Mundo escuta- -vos e rejeita a indiferença". Reforçando esta ideia, Guterres afirmou: "Honremos os laureados erguendo-nos em defesa das vítimas de violência sexual em todo o Mundo".