Noite de protestos em Paris contra violência policial termina com tumultos, feridos e detidos

Uma gigante onda de protestos invadiu as ruas de paris este sábado à noite, no seguimento das agressões de agentes da polícia a um produtor musical negro que terá sido visto na rua sem máscara. As agressões, filmadas por câmaras de vigilância, levaram a que mais de 46 mil pessoas fossem para a rua contra a violência polícial.

No entanto, os protestos depressa descambaram em violência, com carros incendiados e confrontos entre a polícia e os manifestantes.

A noite acabou com pelo menos nove detenções, segundo a Reuters e dezenas de feridos.