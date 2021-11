Tiros, carros incendiados e apedrejamentos: a noite de violência na cidade de Roterdão nos Países Baixos

A polícia holandesa foi obrigada a disparar tiros para o ar para conter a fúria de centenas de manifestantes que incendiaram viaturas e apedrejaram lojas no centro de Roterdão, na noite de sexta-feira, em protesto contra as novas medidas de restrição contra a Covid-19 que estão a ser consideradas pelo governo, incluindo a proibição da entrada de não vacinados em lojas, restaurantes e outros recintos fechados.





Centenas de manifestantes provocaram o caos na cidade portuária, cortando estradas com pneus e caixotes de lixo a arder, incendiando viaturas e atacando a polícia com pedras e garrafas, no que o presidente da câmara local, Ahmed Aboutaleb, descreveu como “uma orgia de violência”. “O direito de protestar é muito importante na nossa sociedade, mas aquilo que vimos foi, apenas, comportamento criminoso. Não teve nada a ver com uma manifestação”, afirmou o ministro da Justiça, Ferd Grapperhaus.