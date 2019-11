Noiva coloca anel de noivado à venda no Facebook após separação

Uma noiva de 25 anos decidiu colocal o seu anel de noivado à venda por 200 libras, cerca de 232 euros, no Facebook, após se separar do companheiro "idiota".Abbey Oxley, colocou o anel de diamante na rede social esta semana com a seguinte mensagem: "Tive-o no dedo durante cerca de duas semanas. Ele é um homem que não vale o oxigánio [que respira]". Abbey terminou a relação com Steve Harvey, de 34 anos, após várias discussões."Em questão de minutos, as pessoas começaram a enviar-me mensagens e a fazer ofertas. Não quis acredita", disse a jovem de Sheffield, South Yorkshire."Já tive que chegue de todas as discussões, então decidi que poderia muito bem fazer algo com isso [aliança]".O agora ex-noivo afirma que foi o melhor homem que Abbey teve.