Noiva de 25 anos morre sufocada na festa do casamento

Uma mulher russa de 25 anos sufocou até à morte no copo de água do seu próprio casamento depois de comer um prato com nozes.



Segundo os familiares, Alexandra Erokhova avisou os funcionários do palácio de Moscovo, onde se realizou o casamento, que era alérgica a nozes, mas haviam alguns pratos que continham o fruto seco, sem que a noiva tenha sido avisada.

Os convidados tentaram ajudar a noiva que começou a sufocar na mesa e acabaram por chamar a ambulância. Quando a ajuda chegou era já tarde demais e os médicos já não conseguiram reanimar a jovem.



Os médicos declararam que a mulher sofreu um choque anafilático que se pensa ter sido causado pela ingestão de noz, uma alergia que esta tinha desde criança.