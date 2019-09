"Noiva do Daesh" diz precisar de terapia após morte dos três filhos

Shamima Begum, a mulher britânica de 19 anos que fugiu de Londres em 2015 para se juntar à organização terrorista na Síria, está arrependida de se ter juntado ao autoproclamado Daesh. A mulher que ficou conhecida por ser a "noiva do Daesh" viu três filhos morrer e diz agora não estar "mentalmente sã" após ter perdido o último filho e pede para ser ouvida no tribunal do Reino Unido de forma a regressar ao país de origem.Shamima afirma que precisa de terapia após ter perdido todos os seus filhos e diz que as pessoas com quem vive não compreendem o que passou após ser localizada num novo campo de refugiados na Síria.A jovem não fala com a família nem com amigos britânicos há seis meses. "Não tenho amigos de verdade", revelou ao britânico Daily Mail. Shamima foi rejeitada pela família.

A adolescente, originalmente de Bethnal Green, não já não usa véu e tem um piercing no nariz de diamante, mas recusa-se a ser fotografada, segundo avança o jornal britânico Mirror.

Alegamente, a jovem foi "polícia da moralidade" no Daesh e recrutava ativamente outras mulheres para se juntarem à organização. Agora quer retornar a casa.

Após ter surgido num campo de refugiados em fevereiro, Shamima viu-lhe ser retirada a sua cidadania britânica pelo secretário do Interior da época, Sajid Javid - uma decisão que sua família tentou reverter sem sucesso.



O filho de Shamima morreu dias após esta decisão ser tomada. Agora, sete meses depois, a "noiva do Daesh" foi encontrada num novo campo na Síria, cujo nome pode ser traduzido livremente como Campo 'Brilho do Sol".



Shamima divide uma tenda com uma canadense 30 anos mais velha que ela. Têm uma televisão onde podem ver as notícias e até alguns filmes.

A "noiva do Daesh" diz que ver televisão é uma forma de escapar e de passar o tempo. Também ouvir música pop é uma das suas distrações.