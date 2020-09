Noiva em estado terminal casa com o "amor da sua vida" após saber que tem apenas dias de vida

Ashleigh Simrajh, de 23 anos, tinha um caroço na perna quando decidiu que deveria consultar um médico. Há cerca de um ano disseram-lhe que aquele caroço seria apenas uma verruga, no entanto, a "verruga" viria a tornar o pior pesadelo desta jovem.



Após sofrer com dores de barriga e começar a enfraquecer, a jovem consultou um novo médico. Foi-lhe diagnosticado cancro do pulmão, do fígado, cancro no peito e os médicos deram-lhe apenas três dias de vida. Ashleigh estava noiva e reuniu todas as suas forças para aguentar mais do que três dias para subir ao altar antes da sua morte.







A mulher usa ainda toda a força que lhe resta para encorajar outras pessoas a fazer exames regulares de pele e questionar o diagnóstico dos médicos quando algo não lhe parece bem.