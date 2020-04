Noiva em lágrimas com saúde de Boris Johnson

A família de Boris Johnson vive momentos de angústia desde que o primeiro-ministro foi internado, no último domingo. Segundo o jornal ‘Daily Mail’, a noiva, Carrie Symonds, que está grávida de seis meses, está a esforçar-se por controlar a ansiedade mas "ficou em lágrimas" quando o companheiro foi admitido no hospital.Ontem, Boris Johnson, de 55 anos, permanecia nos cuidados intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, com um quadro estável, consciente a e respirar sem ventilador, recebendo tratamento de oxigénio.Vários meios de comunicação britânicos deram conta de que o político deixou os sintomas de coronavírus agravarem-se e só foi observado por um médico aquando do seu internamento, e depois de ter sido pressionado a fazê-lo. Referem também que Boris Johnson pediu ao Reino Unido distanciamento social, mas tardou, ele próprio, a adotar essas medidas de segurança.O regresso à liderança do país deverá, de acordo com os especialistas, demorar mais de um mês.