Noiva morre após ficar presa num incêndio em casa no dia do casamento

A jovem vivia com o noivo, Logan Mitchell-Carter, e com os avós. O casal tinha o desejo de sair da casa da família e comprar uma propriedade. Paige, que era apaixonada por animais, planeava ainda começar os estudos como técnica de veterinária no Madison Area Technical College.A família e os amigos de Paige descrevem-na como "um ser humano precioso" que era "essencial na vida de qualquer pessoa"."Era simpática, divertida e, segundo a família, tinha muita coragem. Paige esforçava-se sempre em tudo o que fazia", referiu uma amiga próxima, citada pelo jornal inglês.As autoridades estão a investigar as causas do incêndio, mas até agora nada indica que tenha tido mão criminosa.Foi criado um fundo no GoFundMe para cobrir as despesas médicas e funerárias de Paige Rudy.

Uma jovem, de 19 anos, morreu na sequência de um incêndio que lavrou na casa em que morava em Reedsburg, nos Estados Unidos da América. O acidente ocorreu esta terça-feira, no dia em que Paige Ruddy ia casar, avança o jornal britânico Daily Mail.A noiva dormia no segundo andar da moradia quando as chamas deflagraram. A vivenda não estava equipada com sistemas de deteção de fumo e a jovem acabou por não conseguir escapar. Ainda foi levada para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Foi declarada morta esta quarta-feira devido a uma hemorragia cerebral.