Noiva morre durante casamento indiano e noivo acaba por casar com irmã da mulher

Uma noiva morreu durante a cerimónia de casamento em Uttar Pradesh, na Índia.Surbhi sofreu um ataque cardíaco no momento em que realizava um ritual tradicional com o futuro marido, Mangesh Kumar.O óbito acabou por ser declarado no local por um médico.O noivo acabou por casar com a irmã mais nova da vítima depois do corpo ter sido removido para outra divisão.Em declarações à Indo-Asian News Service (IANS), o irmão de Surbhi revelou que as famílias se reuniram e acordaram que a irmã mais nova casasse com o noivo.

"Foi uma situação estranha, visto que o casamento da minha irmã mais nova ocorreu enquanto o corpo da minha outra irmã estava noutro quarto", revelou o irmão, citado pelo The Times of India.



A família acabou por realizar as cerimónias fúnebres após o casamento.