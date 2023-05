Noiva morre e noivo fica gravemente ferido em tragédia no dia de casamento

Um casal norte-americano foi atropelado por uma condutora alcoolizada minutos após saírem da receção do casamento. A mulher, Samantha Miller, de 34 anos, morreu e o homem, Aric Hutchinson, ficou gravemente ferido quando a condutora bateu na traseira do carro de golfe onde seguia o recém casal. O acidente aconteceu na Carolina do Sul, nos EUA.De acordo com a página GoFundMe, criada pela mãe do noivo, o carrinho de golfe foi projetado mais de 100 metros.Segundo a revista People, Aric "foi submetido a uma de duas cirurgias de reconstrução porque tem vários ossos partidos e uma lesão cerebral".Jamie Lee Komoroski, a condutora de 25 anos, está acusada de homicídio por negligência e de condução sob o efeito de álcool. As autoridades esperam pelos resultados da análise ao sangue.Duas outras pessoas, o genro e neto da mãe do noite, estavam no carrinho de golfe e também ficaram feridas, uma delas gravemente, informa a página GoFundMe. "O meu genro, Benjamin Garrett, e o neto, Brogan Garrett de Morgan, estavam a acompanhar o casal desde a receção num carro de golfe quando foram atingidos por trás por um condutor embriagado", diz a página.