Noivo apanhado a jogar videojogo durante casamento

Noiva olhava para o companheiro incrédula.

Para muitos os videojogos são um verdadeiro vício. Que o diga este noivo indiano que não resistiu a jogar PUBG - um jogo online com vários jogadores - durante o seu próprio casamento.



As imagens do homem a jogar enquanto a noiva olhava para si incrédula tornaram-se virais.



O vídeo foi publicado na plataforma TikTok, uma aplicação de telemóvel que partilha pequenos vídeos, mostra a atenção do noivo toda direcionada para o jogo e nenhuma para a mulher com quem estava a casar.



O noivo chegou mesmo a afastar um presente que lhe estava a ser oferecido por um convidado por este lhe estar a tapar a visão para o pequeno ecrã.