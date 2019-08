Noivo arrasado por não limpar as unhas sujas no dia do casamento

Um homem está a ser arrasado por não ter limpado as unhas no dia do seu casamento.



Numa das fotos partilhadas no Facebook do casamento, onde os noivos mostram as alianças, é visível a sujidade por baixo das unhas do noivo. A imagem levou a diversos comentários negativos.





Se as unhas parecem tão más, como será o resto?".



Os comentários surgiram às centenas e houve ainda quem escrevesse: "Sinto-me mal por esta noiva".



No meio de tantos comentários negativos, uma utilizadora das redes sociais decidiu defender o homem: "Pelo menos é um homem trabalhador. É uma pena que vocês estejam a arrasar este homem".

Ao passo que a noiva mostra as mãos cuidadas com uma manicure vermelha, o seu novo marido surge com as mãos que deixam muitos a questionar nas redes sociais: "