Noivo de mulher que morreu em tragédia no dia do casamento já teve alta

Aric Hutchinson, de 36 anos, já se encontra em casa a recuperar do acidente que o deixou em estado grave e provocou a morte da mulher, no dia do casamento, a 28 de abril, na Carolina do Sul, EUA.



Segundo o The Mirror, o homem, que esteve cerca de 10 dias ho hospital, já está a planear o funeral da mulher. O casal norte-americano estava a sair da receção do casamento, quando Jamie Komoroski bateu com o carro no carrinho de golfe onde seguiam os noivos.

De acordo com o jornal, Hutchison sofreu múltiplos ferimentos, tendo partido as duas pernas, vários ossos na cara, algumas vértebras e sofrido diversas hemorragias cerebrais.

A mãe do noivo, Annette Hutchinson, disse numa publicação na página GoFundMe que o filho está em casa a recuperar e a tentar aceitar a perda da mulher, Samantha Miller, de 34 anos. Annette realçou que o casal planeava ter filhos e construir uma casa. "Agora ele está a fazer o trabalho inimaginável de planear o funeral de Sam com a família dela", referiu.

As autoridades locais, que realizaram a detenção da condutora, afirmam que Jamie Komoroski conduzia em excesso de velocidade numa rua residencial mal iluminada, quando bateu com o carro na viatura dos recém-casados. A condutora estava alcoolizada e seguia a cerca de 100 km/h, numa localidade onde era proibido circular a mais de 40 km/h.

Komoroski recusou fazer um teste de álcool ao sangue.