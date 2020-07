Noivo morto e 80 infetados em casamento que não cumpriu regras do coronavírus

Um homem morreu vítima de coronavírus e pelo menos 80 pessoas ficaram infetadas. É este o resultado de uma festa de casamento celebrada em Bilhar, na Índia, que não cumpriu as regras de segurança e prevenção da covid-19 decretadas pelas autoridades daquele país.

Segundo o Hindustan Times o homem, que não é identificado, morreu dois dias depois de casar. Inicialmente a morte não foi atribuída à doença e o corpo foi cremado, mas surgiram depois 80 casos entre os convidados do casamento. Como o noivo há já alguns dias se "queixava de febre e dores no corpo" foi uma questão de juntar dois mais dois para as autoridades de saúde indianas.

Segundo relatam os meios locais o noivo até queria adiar a cerimónia, para não casar doente, mas os familiares recusaram e medicaram-no com paracetamol. Já mais de 300 convidados foram testados para a covid-19 e ainda mais serão alvos de testes, pelo que o número de infetados poderá aumentar.

Nesta cerimónia secreta não foram cumpridas quaisquer medidas de segurança, distanciamento ou prevenção da transmissão do novo coronavírus. Não se sabe para já se a noive está entre os infetados. O pai do noivo, professor, estará infetado com covid-19 e, agora que se conhece o caso, a escola onde leciona foi temporariamente encerrada para desinfeção e realização de testes a professores e alunos.