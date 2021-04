Noivos casam com fato de proteção na Índia depois de teste positivo à Covid-19. Veja as imagens

As autoridades indianas deram luz verde a um casamento em que o noivo testou positivo à Covid-19 dias antes da cerimónia.





além de ter registado um novo máximo de infeções, com 360.960 casos.

Segundo o portal G1, as autoridades deslocaram-se ao local do casamento para acabar com a festa. No entanto, para permitir que a celebração acontecesse, os polícias impuseram a condição de o casal trocar votos com o equipamento de proteção individual completo para evitar a disseminação da doença.O cenário de casos de Covid-19 na Índia tem sido preocupante e nas últimas 24 horas o país ultrapassou os 200 mil mortos,