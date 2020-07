‘Nora’ de Donald Trump infectada com coronavírus

O coronavírus chegou à esfera familiar de Donald Trump, presidente dos EUA. Kimberly Giulfoyle, que namora com Donald Trump Jr., o filho mais velho de Trump, e é uma das oficiais de topo da campanha para a reeleição do presidente norte-americano, testou positivo para o novo coronavírus.

Kimberly, que trabalha o Comité de Finanças para a Vitória de Trump, deveria marcar presença no discurso de Donald Trump, que marcou a abertura das celebrações do Dia da independência, no Monte Rushmore, Dakota do Sul, mas acabou por estar ausente.

Segundo o POLITICO, Kimberly não viajou no Air Force One com o Presidente nem esteve em contacto com este.

Sergio Gor, qie lidera o Comitê onde trabalhar Kimberly confirmou que a ‘nora’ do presidente dos EUA está infetada com coronavírus, apesar de estar assintomática: "Depois de ter testado positivo, a Kimberly foi imediatamente isolada para limitar qualquer exposição [de terceiros ao coronavírus]. Ela está bem e vai ser retestada, para garantir que o diagnóstico está correto, uma vez que está assintomática, mas por precaução vai cancelar toda a sua agenda. Donald Trump Jr. Também foi testado e deu negativo mas, por prevenção, também está em isolamento e cancelou todas as suas presenças em eventos públicos".

Kimberly era uma cara conhecida do canal Fox News antes de integrar a equipa da campanha de Donald Trump. No passado fim de semana, segundo o New York Post, Kimberly e o filho mais velho de Donald Trump foram vistos numa festa com muita gente, nos Hamptons, sem máscara.