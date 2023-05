Norma que permitia expulsão de migrantes suspensa nos EUA

O Título 42, norma que permitiu a expulsão de 2,8 milhões de migrantes dos Estados Unidos desde o início da pandemia, foi suspenso esta madrugada, aumentando os receios de uma grande crise migratória.

Em vigor desde março de 2020, o Título 42, implementado pelo antigo presidente Donald Trump e mantido pela administração de Joe Biden, deixou de estar em vigor à meia-noite (05h00 em Lisboa).

A norma permitia que as forças de segurança enviassem rapidamente os requerentes de asilo de volta às fronteiras norte-americanas, com a justificação de impedir a propagação do novo coronavírus.