Norte-americana de 4 anos libertada pelo Hamas. Pais morreram no início do conflito

Avigail Idan, norte-americana de 4 anos, foi libertada este domingo pelo Hamas no âmbito do acordo de cessar-fogo temporário de 4 dias entre Israel e o Hamas. Cinquenta dias depois de ter sido feita refém do grupo, no primeiro dia do conflito no Médio Oriente, a 7 de outubro, e dois dias depois de ter feito anos.Ficou refém e órfã no mesmo dia, depois do Hamas assassinar os pais.Roee Idan, o pai da menina, era fotógrafo da Ynet, portal informativo israelita, e tinha saído de casa bem cedo, no sábado de manhã, para captar as primeiras imagens do conflito. Quando se apercebeu da dimensão dos ataques, regressou a casa, mas chegou tarde demais, segundo o The Times Of Israel.A mulher, Smadar tinha sido morta pelo Hamas e os três filhos, Michael, de 9 anos, Amalya, de 6 e Avigail, na altura com 3 anos, tinham fugido de casa. Os irmaõs de Avigail procuraram o pai, mas com medo dos terroristas voltaram para casa. Avigail escondeu-se na casa dos vizinhos, no Kibutz Kfar Aza.Como não encontrou os filhos em casa, Roee Idan saiu novamente para a rua e acabou por ser baleado pelo Hamas. Não resistiu aos ferimentos e morreu.Os irmãos de Avigail Idan ficaram com os tios e, até este domingo, não tinham tido notícias da menina.