Norte americana morta por tubarão durante férias

Uma mulher norte americana morreu esta terça-feira, após ser atacada por um tubarão enquanto fazia mergulho com a família nas Bahamas.



A mulher e a família eram passageiras do cruzeiro Harmony of the Seas, da Royal Caribbean, e estavam a fazer um passeio perto de Nassau, capital daquela ilha das Caraíbas.







Em todo o Mundo foram confirmados 73 ataques de tubarões só no ano passado, nove resultaram em morte.

Elementos que participavam no 'tour' e a família viram o ataque e foram em socorro da mulher, segundo o canal britânico BBC. Quando chegaram a terra, a foi declarada morta.Um representante do cruzeiro disse, em comunicado, que o apoio foi "disponibilizado à família da hóspede durante este momento difícil".