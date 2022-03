Norte-americano alista-se para combater na Ucrânia e acaba arrasado ao fugir do conflito

Leia também O jornalismo procura ganhar à guerra









"Foi uma retaliação direta deles por terem sido rejeitados no nosso processo de verificação", afirmou.

Além da população local, há milhares de estrangeiros a combater ao lado da Ucrânia na guerra. Henry Hoeft, um ex-soldado norte-americano com associações a um grupo da extrema-direita, era um deles, mas acabou ridicularizado depois de abandonar o conflito juntamente com dois voluntários.De acordo com o Daily Mail, Henry gravou um vídeo em que diz ter fugido da Ucrânia pela parte de trás de uma ambulância, devido aos equipamentos limitados que terão recebido para lutar em Kiev. Segundo o próprio, toda a unidade, composta por canadenses, britânicos e outros americanos, recusou-se a batalhar na capital ucraniana.As explicações foram contestadas por outros combatentes estrangeiros. Um membro da Legião Nacional da Geórgia, unidade de combatentes separada da Legião Estrangeira da Ucrânia, disse ao mesmo jornal que Henry já tinha tentado entrar no grupo, mas acabou rejeitado por não cumprir os requisitos necessários.Para Harrison Josefowitz, um dos integrantes, as declarações do norte-americano são "totalmente falsas".