Norte-americano e professor britânico entre vítimas de ataque terrorista no Reino Unido

Um norte-americano está entre as três vítimas mortais do esfaqueamento de sábado num parque na cidade inglesa de Reading, que a polícia classificou como um ataque terrorista, confirmou esta segunda-feira o embaixador dos EUA no Reino Unido.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o embaixador Woody Johnson ofereceu as "mais profundas condolências" às famílias dos mortos no ataque em 20 de junho e acrescentou: "Para nossa grande tristeza, entre eles está um cidadão americano".

Três pessoas foram mortas e outras três gravemente feridas no ataque com uma faca no sábado à noite no parque Forbury Gardens, em Reading, uma cidade de 200.000 habitantes a 64 quilómetros a oeste de Londres.