Norte-americano que liderou protesto anti máscaras morre com Covid-19

O norte-americano Caleb Wallace, que liderou um movimento contra as máscaras nos Estados Unidos, morreu este sábado vítima da Covid-19.

Caleb Wallace faleceu aos 30 anos, um mês depois de ter dado entrada nas urgências e após ter estado internado nos cuidados intensivos do hospital San Angelo, no Texas. Era casado, tinha três filhos e a mulher estava grávida do quarto.

A esposa de Caleb Wallace explicou ao The Guardian que o marido começou a apresentar sintomas de Covid-19 no dia 26 de julho, mas recusou-se a fazer o teste ou a ir ao hospital. Em vez disso, começou a auto medicar-se com altas doses de vitamina C, aspirina, vermectina e zinco.

O norte-americano desvalorizava o uso de máscara e a toma da vacina. No dia 4 de julho, Calleb Wallace organizou uma manifestação no Texas contra as medidas restritivas implementadas pelo governo para travar a pandemia.

Com o mesmo instituto do protesto, Caleb Wallace organizou ainda o grupo "The San Angelo Freedom Defenders [Os defensores da liberdade de San Angelo]".